ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за нелегальных мигрантов

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Евросоюз планирует ввести санкции против людей, которые занимаются вывозом нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом рассказал в пятницу, 30 июля, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он уточнил, что ЕС осуждает «белорусский режим», так как в республике используют беженцев и мигрантов для достижения политических целей.

— ЕС и его государства-члены будут бороться с продолжающимся всплеском нелегальных пересечений границы ЕС из Беларуси, чтобы сохранить целостность своей внешней границы, — отметил Боррель.

По его словам, на границу Литвы и Белоруссии уже направили дополнительных специалистов. Кроме того, продолжится укрепление границы и выдворение беженцев, у которых нет законных оснований находиться в ЕС, говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Литва планирует построить «физический барьер» на границе с Белоруссией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Стена между Литвой и Белоруссией должна будет ограничивать передвижение тех, кто «организует поток нелегальных мигрантов» из других стран. Границу будет патрулировать армия Литвы.

В 2021 году в Литве задержали свыше 1,4 тысячи нелегальных мигрантов из стран Азии, попадающих в республику через Белоруссию. За первую половину текущего года показатели превышены в 17,5 раза относительно данных за весь 2020 год.

В начале июля 2021 года правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем, и призвала не драматизировать ситуацию.