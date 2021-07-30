Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за нелегальных мигрантов

Анастасия Волоснова

В мире
ЕС может ввести санкции против Белоруссии из-за нелегальных мигрантов
Фото: Niccolò Caranti / CC BY-NC 2.0

Евросоюз планирует ввести санкции против людей, которые занимаются вывозом нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом рассказал в пятницу, 30 июля, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он уточнил, что ЕС осуждает «белорусский режим», так как в республике используют беженцев и мигрантов для достижения политических целей.

— ЕС и его государства-члены будут бороться с продолжающимся всплеском нелегальных пересечений границы ЕС из Беларуси, чтобы сохранить целостность своей внешней границы, — отметил Боррель.

По его словам, на границу Литвы и Белоруссии уже направили дополнительных специалистов. Кроме того, продолжится укрепление границы и выдворение беженцев, у которых нет законных оснований находиться в ЕС, говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Литва планирует построить «физический барьер» на границе с Белоруссией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Стена между Литвой и Белоруссией должна будет ограничивать передвижение тех, кто «организует поток нелегальных мигрантов» из других стран. Границу будет патрулировать армия Литвы.

В 2021 году в Литве задержали свыше 1,4 тысячи нелегальных мигрантов из стран Азии, попадающих в республику через Белоруссию. За первую половину текущего года показатели превышены в 17,5 раза относительно данных за весь 2020 год.

В начале июля 2021 года правительство Литвы приняло решение объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните объяснила, что данные меры необходимы для решения логистических проблем, и призвала не драматизировать ситуацию.

Читайте также:
ЕСЖозеп Боррельтрудовые мигранты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте