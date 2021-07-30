МЧС предупредило о сильном тумане в Подмосковье до утра 31 июля

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Главное управление МЧС РФ по Московской области распространило экстренное предупреждение о тумане с видимостью 200-500 метров в регионе до утра субботы, 31 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно прогнозу погоды, в ближайший час с сохранением до утра 31 июля местами в Подмосковье ожидается сильный туман.

В МЧС порекомендовали пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари. Также им посоветовали отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Также МЧС предупредило о порывистом ветре и грозе в Москве в пятницу, 30 июля. По прогнозам синоптиков, в столице ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду.

Синоптик спрогнозировал повышение температуры в Москве на выходных. Ночью будет плюс 16–18 градусов. Ожидаются небольшое повышение температуры до 26–28 градусов тепла и кратковременные дожди.