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Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью смартфона

Юлия Курганова

Общество
Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью смартфона
Фото: Pixabay

Проверить подлинность денег можно через специальные мобильные приложения. Об этом рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Она сообщила, что в России успешно используется приложение Центробанка «Банкноты Банка России».

— Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить, — пояснила эксперт.

С помощью подсказок пользователь может самостоятельно проверить банкноту на подлинность через интерфейс программы.

В качестве аналога также предлагается приложение «Сканер фальшивых денег». Этот софт может проверять не только рубли, но и доллары с евро. Для этого необходимо навести камеру телефона на купюру и дождаться реакции программы, которая даст положительный или отрицательный ответ о подлинности денег.

Кроме того, проверить купюры можно с помощью приложения «Помощник проверки долларов». В этом случае каждая банкнота «пробивается» по базе данных, что потребует определенной сноровки от пользователя. Но ответ о подлинности программа дает однозначно, что сводит к минимуму риск не распознать подделку, сообщает агентство «Прайм».

Россиянам рассказали, как проверить купюры на подлинность в домашних условиях. Специалист объяснил, что без специального оборудования можно распознать только кустарные фальшивки, на которых отсутствуют наиболее заметные элементы денежного знака либо они серьезно отличаются от оригинала.

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