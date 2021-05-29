Эксперты рассказали, как проверить купюры на подлинность в домашних условиях

Фото: Сергей Киселев / Агентство Москва

Проверка денежных купюр на подлинность возможна в домашних условиях, если речь идет о подделках низкого качества. Об этом рассказал вице-президент QBF Максим Федоров.

Как пояснил специалист, без специального оборудования можно распознать только кустарные фальшивки, на которых отсутствуют наиболее заметные элементы денежного знака либо если они серьезно отличаются от оригинала.

Оптимальный способ проверки банкнот в домашних условиях — сравнение с подлинной купюрой. Необходимо изучить денежные знаки под разными углами, при различном освещении, на просвет, выявить малейшие отличия, проверить бумагу на ощупь, обратить внимание на изменения цветовой гаммы под разными углами поворота купюры, на водяные знаки и микротекст, на проявляющиеся и пропадающие при изменении положения купюры цифры и буквы.

В свою очередь, директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко предлагает для проверки подлинности купюр прибегнуть к мобильному приложению Центробанка «Банкноты Банка России». Специальное оборудование при этом не требуется, но абсолютную гарантию правильности результата дать нельзя.

Эксперт также предупредил, что фальшивомонетчики могут применять такие способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, которыми оборудованы кассы банков и иных финансовых организаций. В домашних условиях отличить такую фальшивку от настоящей купюры нереально.

Управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин рекомендует проверять купюры не дома, а в том месте, где вы их получили: в магазине, банке, офисе. При подозрениях в подлинности следует отказаться принимать сомнительную банкноту.

Если вернуть денежные знаки по какой-либо причине невозможно, нужно обратиться в банк для проведения бесплатной экспертизы. При получении подтверждения того, что купюра фальшивая, вы станете потерпевшим по делу о фальшивомонетничестве и сможете получить компенсацию по решению суда.

При этом нельзя пытаться расплатиться фальшивкой, поскольку за это грозит ответственность по статье 186 Уголовного кодекса РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), рассказал Палюлин агентству «Прайм».

Ранее сообщалось, что поддельные банкноты стали реже попадаться в Московском регионе.

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