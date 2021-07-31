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«Коронавирус дойдет до всех»: врач заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19

София Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Коронавирус дойдет до всех»: врач заявил, что дети стали чаще болеть COVID-19
Фото: Рixabay

По сравнению с зимой дети стали намного чаще заболевать коронавирусной инфекцией. Родители должны вакцинироваться для защиты подрастающего поколения от болезни, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

— Сейчас «дельта»-штамм поражает и молодых, и детей. Дети болеют значительно чаще, чем зимой. Теперь коронавирус дойдет до всех. Дети до этого почти не заболевали, — рассказал Тимаков.

Чтобы защитить детей от инфекции, подчеркнул он, необходимо вакцинироваться их родителям, сообщает РИА Новости.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Всего обоими компонентами вакцины от COVID-19 в России привились уже 26 миллионов человек. Об этом 29 июля рассказали в Telegram-канале «ЭпиВакКорона». Первую дозу препарата получили уже 36 миллионов граждан РФ.

21 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

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