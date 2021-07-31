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Нефролог объяснила, почему супы вредны для здоровья почек

Елена Фролова

Общество
Нефролог объяснила, почему супы вредны для здоровья почек
Фото: Pixabay

Еда, которая содержит много животных жиров, поваренной соли и сахара, влияет на образование кальциевых камней в почках. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. В свою очередь, врач-нефролог, диетолог Анна Коробкина пояснила, от чего зависит образование камней в почках.

По ее словам, главной причиной может быть наследственный фактор, аномалии развития самих почек, жаркий климат и малое употребление жидкости.

— Немалое воздействие на развитие камней в почках оказывает питание. Например, чрезмерное увлечение супами и наваристыми бульонами. Некоторые пожилые граждане думают, что им нужно есть больше бульона, сваренного на кости. Однако это приносит им больше вреда, чем пользы, — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что продукты, в которых содержится много пуринов, приводят к образованию камней. Нефролог также добавила, что чрезмерное употребление наваристых мясных и рыбных супов, мясных продуктов, щавеля и шпината часто становится причиной развития камней в почках, отмечает Nation News.

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