Проценко объяснил, когда нужно измерять антитела к COVID-19

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Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал повод для измерения антител к коронавирусной инфекции. Он считает, что такие исследования необходимо проводить участникам клинических испытаний. Он призвал граждан «не мериться антителами».

— В календаре есть сезонная вакцинация от гриппа, и мы не задумываемся: «Так, у меня в мае были сопли, я кашлял — у меня, видимо, был грипп. Так, в сентябре по календарю мне нужно сделать прививку. А не померить ли мне антитела от гриппа?». С гриппом такой истории нет, а с коронавирусом — все с точностью до наоборот, — подчеркнул Проценко.

Врач порекомендовал тем, кто сомневается насчет того, когда нужно делать прививку, руководствоваться принципом «шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация», сообщает РБК.

Проценко также развеял миф о заболевании COVID-19 после вакцинации. По его словам, предположение о том, что после прививки можно заболеть коронавирусом, является «спекуляцией «антиваксеров».

Проценко сказал, что тезис о заражении COVID-19 после вакцинации противоречит всяческой логике. Он отметил, что полностью привитым человека можно считать только по прошествии двух недель после введения второго компонента препарата. Но именно после первого этапа вакцинации люди «склонны расслабляться» и «ощущать себя в доспехах», хотя иммунитет к вирусу к этому моменту еще не сформировался полностью.