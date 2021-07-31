Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бывший полицейский частично признал вину в убийстве школьницы в Самарской области

София Долганова

Происшествия
Бывший полицейский частично признал вину в убийстве школьницы в Самарской области
Фото: moscow-live

Бывший сотрудник органов внутренних дел, обвиняемый в убийстве школьницы, частично признал вину. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

По решению суда, он был арестован сроком на два месяца, передает РИА Новости.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава 30 июля 2021 года. Подполковника полиции, задержанного по подозрению в убийстве школьницы в Самарской области, уволили из органов внутренних дел.

Региональный СК сообщил 30 июля, что подполковника подозревают в убийстве 16-летней школьницы. На частном участке в поселке Петра Дубрава был найден труп девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти.

После этого сотрудника МВД задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий взял ход расследования дела на личный контроль.

Как сообщали СМИ, полицейский, возможно, хотел скрыть факт ДТП. По предварительным данным, он сначала сбил школьницу на автомобиле, а потом ударил ножом, чтобы скрыть факт ДТП.

Читайте также:
полицейскийСамарская областьсмерть школьницы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте