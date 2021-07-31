Бывший полицейский частично признал вину в убийстве школьницы в Самарской области

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Бывший сотрудник органов внутренних дел, обвиняемый в убийстве школьницы, частично признал вину. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

По решению суда, он был арестован сроком на два месяца, передает РИА Новости.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава 30 июля 2021 года. Подполковника полиции, задержанного по подозрению в убийстве школьницы в Самарской области, уволили из органов внутренних дел.

Региональный СК сообщил 30 июля, что подполковника подозревают в убийстве 16-летней школьницы. На частном участке в поселке Петра Дубрава был найден труп девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти.

После этого сотрудника МВД задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий взял ход расследования дела на личный контроль.

Как сообщали СМИ, полицейский, возможно, хотел скрыть факт ДТП. По предварительным данным, он сначала сбил школьницу на автомобиле, а потом ударил ножом, чтобы скрыть факт ДТП.