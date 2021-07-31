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Упрощенный порядок регистрации безработных в России продлен до конца 2021 года

Татьяна Плотникова

Общество
Упрощенный порядок регистрации безработных в России продлен до конца 2021 года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временных правил регистрации безработных в России до конца 2021 года.

Документ «Об утверждении временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» разрешает дистанционную регистрацию безработных через портал «Работа в России» и оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования, сообщается на официальном портале правовой информации.

Министерство труда и социального развития РФ 28 июля сообщило, что Россия приблизилась к доковидным показателям занятости. Число предложений в региональных службах занятости также увеличилось. За шесть месяцев объем предложения вырос на 25 процентов — до 2,1 миллиона позиций.

При этом уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза за полгода. В конце прошлого года официально зарегистрированных безработных в российской столице насчитывалось около 97 тысяч. К настоящему времени их число сократилось до 40 тысяч.

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