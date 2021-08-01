Москвичей предупредили о последнем шансе увидеть серебристые облака

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Сезон серебристых облаков в Москве подходит к завершению, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, такие облака расположены в мезосфере, на высоте от 80 до 90 километров. Туда приникают отдельные редкие молекулы водяного пара в виде кристаллов. Когда солнце заходит при ясном небе, свет отражается от этих кристаллов. Небо будто светится серебристым цветом.

В последние годы серебристые облака появляются чаще, поскольку долгое время погоду в столичном регионе определял антициклон — при нем такой тип облаков виден особенно хорошо, рассказал Вильфанд.

Однако в целом сезон серебристых облаков продолжается в Москве с середины мая до начала августа, поэтому у жителей и гостей столицы остались последние дни, чтобы увидеть это явление, предупредил синоптик. Самые красивые серебристые облака можно наблюдать до восхода солнца, около трех часов ночи, сообщает ТАСС.

Роман Вильфанд также рассказал, какая погода ждет москвичей в первые дни августа. С началом новой недели, 2 августа, жара достигнет 29 градусов, в Московской области возможно до 31 градуса. Однако уже во вторник, 3 августа, температурный режим в столичном регионе вернется к климатической норме.