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Российские рапиристы вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде

София Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские рапиристы вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде
Фото: instagram.com/rusfencing

В воскресенье, 1 августа, российские рапиристы вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмены из России Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников в полуфинале обыграли сборную США со счетом 45:41.

На финальной встрече Олимпиады представители сборной России встретятся с командой Франции, которая в своем полуфинале со счетом 45:42 победила спортсменов из Японии.

Финал и матч за бронзу пройдут в воскресенье, 1 августа, сообщает РИА Новости.

В субботу, 31 июля, российские саблистки вышли в финал на Олимпийских играх в Токио.

Российская саблистка София Позднякова в понедельник, 26 июля, победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио. Великая завоевала серебряную медаль.

Ранее стало известно, что российские волейболистки вышли в плей-офф Олимпийских игр. Россиянки уверенно обыграли США со счетом 3:0. На счету женской российской сборной на данный момент три победы на соревнованиях.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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