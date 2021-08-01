Сергей Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы

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Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Несмотря на пандемию коронавируса, в Москве продолжается развитие транспортной инфраструктуры, которая является одним из приоритетных направлений деятельности столичных властей. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

Так, в настоящее время в столице ведется строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). На данный момент проходка тоннелей выполнена на 97 процентов. При этом общая готовность БКЛ составляет более 80 процентов.

Сергей Собянин выразил надежду, что в 2021 году южный участок БКЛ смогут ввести в эксплуатацию.

— Сразу же улучшится транспортная ситуация в пяти районах Москвы, разгрузятся центральные радиальные части метрополитена. Но это все равно лишь часть. Надеюсь, что в ближайшее два года БКЛ будет запущено в полном объеме, — отметил мэр.

Кроме того, власти занимаются развитием новых направлений Московских центральных диаметров (МЦД).

Так, до конца 2021 года специалисты завершат работы на станции Печатники МЦД-2. Сергей Собянин уточнил, что на территории строится «большой вокзал», которым смогут пользоваться все жители Печатников и Текстильщиков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что строящийся ТПУ «Печатники» объединит три вида транспорта.

Заммэра отметил, что пассажиропоток через ТПУ составит около 76 тысяч человек. К тому же после его постройки у горожан появится возможность для удобной пересадки между разными видами транспорта.

В апреле сообщалось, что строительство ТПУ «Печатники» завершится до конца года. Его площадь составит 4,5 тысячи квадратных метров. К выходу на улицы из его вестибюля будут вести подземный и наземные переходы, которые оборудуют эскалаторами и лифтами.