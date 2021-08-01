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Более сотни знаковых мест благоустроят в Москве до конца года

Анастасия Волоснова

Город
Более сотни знаковых мест благоустроят в Москве до конца года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

В 2021 году в Москве благоустроят более 100 знаковых мест, территорий образовательных объектов и 20 улиц. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на столичных улицах уже ведутся масштабные работы.

— В прошлом году у нас была ситуация крайне сложная, поэтому мы остановили большинство работ по благоустройству, но в этом году они снова вернулись и в районы, и на улицы Москвы, — добавил мэр.

При этом комплексное благоустройство городских территорий является ежедневной работой по преображению города. В Москве за десять лет, с 2011 года, провели в порядок 765 парковых территорий, общая площадь которых составляет 18,5 тысячи гектаров.

Запросы граждан подвигают столичные власти на создание еще более комфортной среды для москвичей, отметил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

В течение года в городе будут проводить благоустройство в Дмитровском переулке, на Шаболовке, Ленинском проспекте, улице Красной Пресне, Звенигородском шоссе и на других территориях.

Кроме того, в настоящее время специалисты приводят в порядок набережные острова Балчуг и две территории в пойме реки Чермянки.

До этого Сергей Собянин рассказывал о благоустройстве острова Балчуг и прилегающих улиц и набережных. По словам мэра, в столице уже благоустроили набережные левого берега Москвы-реки — от бизнес центра «Москва-Сити» до Таганской улицы. На правом берегу привели в порядок набережные от Парка Горького до Кремля.

В 2021 году в Москве планируют благоустроить Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космо­­дамианскую набережные. Кроме того, ремонт проведут на прилегающих к ним улицах.

На острове Балчуг планируют заняться озеленением территории. По словам Сергея Собянина, рабочие высадят европейские липы Паллида, красные клены, вязы Лобела и другие деревья. Специалисты отремонтируют тротуары и добавят зоны отдыха.

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