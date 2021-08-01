Россияне не обращались в генконсульство РФ в Анталье из-за пожаров в Турции

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Российские туристы не обращались в генконсульство РФ в Анталье из-за пожаров и землетрясения в Турции. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказал представитель генконсульстве РФ в Анталье.

В генконсульстве отметили, что следят за развитием ситуации со стихией в Турции.

— Обращения от российских граждан и туристов не поступали ни по поводу пожаров, ни по поводу землетрясения в районе полуострова Датча, — приводит РИА Новости слова представителя.

При этом в субботу, 31 июля, около 100 российских туристов, эвакуированных из турецкого Бодрума из-за пожара, были временно размещены в других отелях.

До этого один человек погиб при крупном лесном пожаре в Анталье. Пожар произошел в среду, 28 июля. В тушении возгорания участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

«Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцем из Сиде, который рассказал о ситуации на курортах. По его словам, дым над городом и запах гари он начал ощущать, когда подул сильный ветер.

В близлежащих к нему отелях преимущественно живут русские и украинцы. Они, по словам очевидца, не паниковали: вышли из своих номеров и наблюдали за происходящим.