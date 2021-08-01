Движение ограничат на улицах в пяти районах Москвы из-за инженерных работ

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Попов проезд Карта всех событий

Из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и инженерных работ будет ограничено движение на улицах в районах Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки. Ограничения будут действовать до конца лета и осенью 2021 года.

Проезд автомобилей будет ограничен в Попове проезде, в районе владения 1 на Русаковской набережной с 28 июля по 30 сентября. На участке будет вестись строительство БКЛ.

Ночью с 31 июля по 15 октября дорожные работы будут проводить на участке Таллинской улицы от дома 2 до дома 22 на улице Маршала Катукова. Из-за ремонта движение на данной территории будет ограничено. При этом количество полос сохранят, ликвидировав парковочное пространство.

Движение по одной полосе будет ограничено возле дома 25 на Большой Спасской улице. На участке будут проводить инженерные работы с 1 по 30 августа.

При этом с 1 августа по 30 ноября только одна полоса дороги будет доступна для автомобилистов на нескольких участках 1-й Кабельной улицы.

С 1 августа дорожные работы также начнут проводить на Минской улице. На участке проезд машин будет ограничен по одной полосе в каждом направлении, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, с 2 по 31 августа временно ограничат движение на участке Головинского шоссе для проведения инженерных работ.

В некоторых других районах столицы также ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки.