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Армия Египта ликвидировала 89 боевиков на Синайском полуострове

Анастасия Волоснова

В мире
Армия Египта ликвидировала 89 боевиков на Синайском полуострове
Фото: Pixabay

Армия Египта в воскресенье, 1 августа, объявила о ликвидации 89 боевиков во время спецопераций в северной части Синайского полуострова. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на представителей армии.

Египетская армия обезвредила 404 самодельных взрывных устройства. Кроме того, военные разрушили 13 туннелей, которые использовались боевиками для проникновения на территорию страны.

— В рамках продолжающихся мер по преследованию и разгрому террористических элементов за предыдущий период времени вооруженные силы провели операции, в ходе которых в северной части Синайского полуострова были убиты 89 опасных экстремистов, — рассказал представитель египетской армии.

В результате спецопераций погибли восемь египетских военных, пишет Интерфакс.

До этого в Минобороны Армении сообщили о локальных боях на границе с Азербайджаном. Говорилось, что военные силы Азербайджана нарушили перемирие на северо-восточном участке границы примерно в 03:40 по местному времени (в 02:40 по московскому). Позднее в Минобороны Азербайджана заявили о нарушении перемирия на границе со стороны Армении.

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