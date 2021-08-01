Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Ясена Засурского

Анастасия Волоснова

Общество
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Ясена Засурского
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.

Сергей Собянин отметил, что Засурский создал на журфаке МГУ особую атмосферу, которая в течение многих лет «согревала сердца выпускников».

— Ясен Николаевич отстаивал свободу слова, ценил правду и радовался успехам своих воспитанников. Высокий профессионализм, душевная щедрость, интеллигентность и мудрость снискали ему глубокое уважение в журналистском сообществе страны, — подчеркнул мэр в своей телеграмме.

В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования в связи со смертью Засурского.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.

Читайте также:
Сергей Собянинутратыжурналистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте