Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Ясена Засурского

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете со дня его основания.

Сергей Собянин отметил, что Засурский создал на журфаке МГУ особую атмосферу, которая в течение многих лет «согревала сердца выпускников».

— Ясен Николаевич отстаивал свободу слова, ценил правду и радовался успехам своих воспитанников. Высокий профессионализм, душевная щедрость, интеллигентность и мудрость снискали ему глубокое уважение в журналистском сообществе страны, — подчеркнул мэр в своей телеграмме.

В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также выразил соболезнования в связи со смертью Засурского.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.