Наталья Сергунина рассказала о реставрации павильонов ВДНХ в Москве

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Площадь павильонов ВДНХ, отреставрированных к 82-летию комплекса, составила 50 тысяч квадратных метров. Об этом рассказала в воскресенье, 1 августа, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, выставка стала одним из главных мест притяжения для москвичей и гостей столицы. Наталья Сергунина отметила, что в настоящее время на ВДНХ открыты свыше 20 разных музейно-выставочных площадок.

На территории комплекса отреставрировали фонтаны, входы, павильоны.

— В их числе — исторические павильоны, арка главного входа, северный и южный входы, знаменитые фонтаны. Также в порядок привели систему цветочных партеров, каскад искусственных прудов, дубовую и каштановую рощи, Мичуринский сад, — пояснила Наталья Сергунина.

Во время работ реставраторы находят важные исторические элементы. Так, в павильоне №64 «Оптика» нашли горельеф «Праздничный Ленинград».

В феврале 2021 года на ВДНХ открылся центр «Союзмультпарк», в мае в павильоне №29 заработал эколого-просветительский центр «Цветоводство», а в павильоне №26 «Транспорт СССР» — филиал Музея транспорта Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что к 82-летию ВДНХ на территории комплекса восстановили 23 памятника культуры, среди которых — павильоны «Космос», «Казахстан», «Армения», фонтаны «Золотой колос», «Дружба народов» и другие объекты.

По его словам, после СССР комплекс долгое время находился в упадке, но столичные власти в 2014 году начали его реанимировать. Мэр уточнил, что в 2017 году была проведена реставрация павильонов. Специалисты заменили инженерные коммуникации и благоустроили территории.

На ВДНХ 31 июля и 1 августа проходят праздничные мероприятия, подготовленные к 82-летию выставки. В программу вошли экскурсии, мастер-классы, концерты, спортивные и другие активности.