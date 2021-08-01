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Движение трамваев на Строгинском шоссе восстановлено

Татьяна Плотникова

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Движение трамваев на Строгинском шоссе восстановлено
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
строгинское шоссеКарта всех событий

В столичном районе Строгино ввели в обычный график движение трамваев. Об этом вечером воскресенья, 1 августа, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Маршруты трамваев № 15 и 21 были временно изменены по техническим причинам. Вместо района Строгино трамваи следовали до проспекта Маршала Жукова. При этом на трамвайных маршрутах работали автобусы.

К настоящему времени движение трамваев по Строгинскому шоссе полностью восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

С 31 июля по выходным дням изменятся маршруты трамваев в Красносельском районе Москвы. Изменения произойдут из-за работ на трамвайных путях. Трамваи не будут ходить между станциями метро «Красносельская», «Комсомольская» и станцией МЦД «Каланчевская».

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