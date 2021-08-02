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Власти Москвы потратили около 100 миллиардов рублей на поддержку граждан и бизнеса

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Власти Москвы потратили около 100 миллиардов рублей на поддержку граждан и бизнеса
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На поддержку граждан и бизнеса в Москве в связи с пандемией коронавирусной инфекции выделено около 100 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил градоначальник, средства были выделены в форме прямых выплат, отсрочки арендных платежей, налоговых преференций.

При необходимости меры поддержки продлеваются, а также вводятся новые, рассказал Сергей Собянин. В частности, для заведений общественного питания предусмотрены гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг, а также продление льготной программы кредитования.

Мэр Москвы подчеркнул, что главное в поддержке бизнеса — не раздать деньги, а дать возможность работать. По этой причине власти столицы отменили QR-коды, как только позволила ситуация с COVID-19.

В настоящее время бизнес наверстывает упущенное, в отсутствие новых ограничений общепит может вернуться к уровню 2019 года по итогам текущего 2021-го, рассказал Сергей Собянин в интервью РБК.

30 июля Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении малому и среднему бизнесу столицы пяти миллиардов рублей в качестве поддержки в период пандемии коронавируса. Субсидии будут направлены на компенсацию затрат на профилактические мероприятия по борьбе с COVID-19. Кроме того, выделенные средства помогут обеспечить сотрудников масками и перчатками.

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