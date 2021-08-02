Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Сергей Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах Москвы
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Электросамокаты занимают наименьшую долю в общем травматизме от дорожно-транспортных происшествий, однако эта тема стала очень заметной, рассказал в понедельник, 2 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что на дорогах происходит много аварий. Травмы получают в том числе в ДТП с участием велосипедистов. Однако именно электросамокаты «стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность».

Сергей Собянин отметил, что электросамокаты вызывают дискомфорт, однако такое же неудобство доставляют водителям автомобилей мотоциклисты и велосипедисты. Мэр столицы подчеркнул, что подобное происходит во всем мире и требует урегулирования.

— Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать — это бессмысленно, — заявил Сергей Собянин в интервью РБК.

За первые шесть месяцев 2021 года в России было зарегистрировано 180 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ. В таких авариях погибли в общей сложности пять человек, еще 188 человек получили травмы и ранения.

В Москве за первое полугодие произошло 19 ДТП с участием детей на самокатах: 16 наездов на пешеходов младше 18 лет на обычных самокатах, один случай использования электросамоката мощностью до 0,25 киловатта, а также два происшествия с использованием электросамокатов с мощностью более 0,25 киловатта.

Читайте также:
Сергей СобянинДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте