Сергей Собянин рассказал об отношении к электросамокатам на улицах Москвы

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Электросамокаты занимают наименьшую долю в общем травматизме от дорожно-транспортных происшествий, однако эта тема стала очень заметной, рассказал в понедельник, 2 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что на дорогах происходит много аварий. Травмы получают в том числе в ДТП с участием велосипедистов. Однако именно электросамокаты «стали заметными, и пошла волна, что это страшная опасность».

Сергей Собянин отметил, что электросамокаты вызывают дискомфорт, однако такое же неудобство доставляют водителям автомобилей мотоциклисты и велосипедисты. Мэр столицы подчеркнул, что подобное происходит во всем мире и требует урегулирования.

— Но как регулировать? Давайте вместе анализировать, искать оптимальное решение. Но держать и не пущать — это бессмысленно, — заявил Сергей Собянин в интервью РБК.

За первые шесть месяцев 2021 года в России было зарегистрировано 180 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ. В таких авариях погибли в общей сложности пять человек, еще 188 человек получили травмы и ранения.

В Москве за первое полугодие произошло 19 ДТП с участием детей на самокатах: 16 наездов на пешеходов младше 18 лет на обычных самокатах, один случай использования электросамоката мощностью до 0,25 киловатта, а также два происшествия с использованием электросамокатов с мощностью более 0,25 киловатта.