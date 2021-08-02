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Подозреваемых в серии краж задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Подозреваемых в серии краж задержали в Подмосковье
Фото: МВД

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали троих мужчин по подозрению в совершении ряда краж. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

По данным следствия, подозреваемые ночью взламывали двери торговых павильонов и выносили из них табачную продукцию и изделия для курения. Затем краденный товар сбывали в торговых точках.

Полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении данных краж. По месту проживания задержанных оперативники нашли мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук, планшет, 11 наручных часов, ювелирные изделия, инструменты и приспособления для взлома замков, табачные изделия различных марок и видов, курительные трубки, системы нагревания табака, фирменные зажигалки различных производителей.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность задержанных к двух кражам в городе Одинцово. Причиненный их действиями ущерб составил около 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, задержанные арестованы, сообщает «МВД Медиа».

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