Депутат ГД Ирина Белых: При реализации программы реновации нужно идти на шаг впереди

Фото: Ольга Крылова

Депутат Госдумы РФ Ирина Белых провела в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47, рабочее совещание о ходе реализации программы реновации в столице. Представители застройщиков, управляющих и ресурсных компаний, органов исполнительной власти, Московского фонда реновации обсудили, как обеспечить для жителей комфортный переезд в новые квартиры.

Начиная встречу, Ирина Белых отметила, что Москва вкладывает серьезные ресурсы в реализацию программы реновации. Так, согласно программе Сергея Собянина «Лучший город Земли», в столице предстоит построить 5175 домов общей площадью 16,4 млн кв. метров для одного миллиона жителей. На данный момент уже введено в строй 114 домов, переехали в новое жилье 30,7 тысячи жителей. А значит, львиная доля работы еще впереди, отметила депутат.

— Самое главное — наладить взаимодействие между теми, кто строит, кто принимает и кто въезжает, кто обеспечивает оформление документации, чтобы те москвичи, которые меняют свое изношенное жилье на комфортные квартиры, делали это с удовольствием, чтобы у них не возникало никаких сложностей. При реализации программы реновации мы должны идти на шаг впереди, — сказала Ирина Белых.

Она напомнила, что для решения вопросов реновации необходимо задействовать все ресурсы — например, включать предложения жителей в Народную программу «Единой России», которая составляется сейчас.

Парламентарий подчеркнула, что важной составляющей реализации программы реновации является оперативное и доступное информирование жителей о порядке оформления соответствующих документов, процессе обращения в профильные инстанции.

Ирина Белых напомнила, что важно понимать, на каком этапе может что-то не сработать, когда и как нужно действовать той или иной организации, чтобы исключить двойные платежи, вовремя и правильно формировать платежные квитанции на оплату услуг ресурсных организаций. Вся эта информация должна быть представлена в простой, доступной и понятной для людей форме. Она должна находиться на подъездах тех домов, которые готовят к переселению. Уже подготовлены памятки и справочные брошюры для участников программы реновации.

— Человек спокоен, когда он владеет информацией, — подытожила Ирина Белых.

Также на встрече были представлены положительные кейсы реализации информирования граждан, в том числе на примере Зеленограда.

— Опыт Зеленограда полезен для всех. В центре информирования населения, который я посетила, у граждан не было ни одного нерешенного вопроса. Все сведения были предоставлены жителям вовремя, в доступной форме, — рассказала Ирина Белых.

Участники рабочего совещания — представители управляющих компаний, застройщиков, МФЦ, ЕИРЦ, «Мослифта», органов исполнительной власти, Московского фонда реновации — выработали единую дорожную карту, которая позволит обеспечить взаимодействие всех структур в интересах каждого москвича.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Первые жители въехали в новые дома уже в феврале 2018 года. Для строительства домов по программе реновации подобрано 513 стартовых площадок, они расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.