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Московские врачи вылечили еще 2 881 пациента от COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили еще 2 881 пациента от COVID-19 за сутки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице за последние сутки выздоровел еще 2 881 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в понедельник, 2 августа, оперштаб в своем Telegram-канале.

Всего за время пандемии в Москве победить COVID-19 удалось 1 366 386 человекам.

За последние 24 часа в Москве выявили 3 330 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 758 человек за сутки, 75 пациентов с инфекицей скончались. В настоящее время на ИВЛ находятся 484 пациента.

Московские врачи вылечили еще 2 881 пациента от COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

Всего в 85 регионах России выявили 23 508 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Среди новых пациентов с коронавирусом 9,3 процента человек не имели клинических проявлений болезни.

21 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Республиканцы из палаты Представителей США пришли к выводу, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории, а мир имеет дело с его «утечкой».

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