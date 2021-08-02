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За сутки в России выявлено 23 508 новых случаев заболевания коронавирусом

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За сутки в России выявлено 23 508 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В России заболели COVID-19 за сутки 23 508 человек. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил «Оперштаб Москвы».

Из них у 9,3 процента не было заметно клинических проявлений болезни. Умерли от этого диагноза 785 человек. Общее количество умерших за время пандемии составляет теперь 160 137.

За сутки в России выявлено 23 508 новых случаев заболевания коронавирусомФото: Стопкоронавирус.рф

Выздоровели за сутки 14 893 пациента. Таким образом, общее число вылеченных медиками за все время составляет 5 640 783.

За сутки в России выявлено 23 508 новых случаев заболевания коронавирусомФото: Стопкоронавирус.рф

Заразились коронавирусом за время пандемии 6 312 185 человек, передает Telegram-канал «Оперштаба».

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин назвал причину летнего всплеска заболеваемости, который сейчас уже пошел на спад. Ей оказался индийский штамм коронавируса, который намного быстрее распространяется и протекает в организме. Собянин пояснил, что в Москве ожидали весной спада заболеваемости, так как не знали многого о новом штамме «дельта».

До этого он подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. Он также призвал горожан не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мэр заявлял, что число выявляемых случаев COVID-19 снизилось в Москве более чем в два раза благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики.

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