За сутки в России выявлено 23 508 новых случаев заболевания коронавирусом
В России заболели COVID-19 за сутки 23 508 человек. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил «Оперштаб Москвы».
Из них у 9,3 процента не было заметно клинических проявлений болезни. Умерли от этого диагноза 785 человек. Общее количество умерших за время пандемии составляет теперь 160 137.
Выздоровели за сутки 14 893 пациента. Таким образом, общее число вылеченных медиками за все время составляет 5 640 783.
Заразились коронавирусом за время пандемии 6 312 185 человек, передает Telegram-канал «Оперштаба».
В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин назвал причину летнего всплеска заболеваемости, который сейчас уже пошел на спад. Ей оказался индийский штамм коронавируса, который намного быстрее распространяется и протекает в организме. Собянин пояснил, что в Москве ожидали весной спада заболеваемости, так как не знали многого о новом штамме «дельта».
До этого он подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. Он также призвал горожан не откладывать решение о вакцинации от коронавируса.
Кроме того, мэр заявлял, что число выявляемых случаев COVID-19 снизилось в Москве более чем в два раза благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики.