Пашинян назначен премьером Армении

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Новым премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян. Такое решение принял президент государства Армен Саркисян.

До этого Пашинян был исполняющим обязанности главы правительства.

Согласно конституции республики, президент обязан назначить после начала работы избранного Национального собрания кандидата, которого предлагает парламентское большинство. На последних внеочередных парламентских выборах, прошедших в Армении 20 июня, партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,91 процента голосов.

На втором месте по количеству голосов оказался блок «Армения» под руководством экс-президента страны Роберта Кочаряна — она набрал 21,9 процента. С серьезным отставанием на 3 месте находится блок «Честь имею» Сержа Саргсяна с 5,22 процента. Последний не набрал необходимых 7 процентов голосов, но в парламенте должны находиться минимум 3 политических силы, поэтому он будет там присутствовать.

В ЦИК Армении сообщили, что у партии Пашиняна будет 71 мандат в парламенте, у Кочаряна — 29, а у Саргсяна — 7 мандатов, передает РИА Новости.

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