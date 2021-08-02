Мужчина с пистолетом изнасиловал и ограбил приезжего в хостеле на Арбате

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Столичная полиция задержала мужчину, который изнасиловал и ограбил приезжего в хостеле на Арбате. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», в полицию обратился 25-летний уроженец Ташкента. Он рассказал, что в социальных сетях познакомился с мужчиной по имени Азамат. Потерпевший назначил свидание с новым знакомым на 30 июля в хостеле.

В назначенный день мужчины встретились. Как только они вошли в помещение, Азамат достал пистолет и отобрал у мужчины мобильный телефон. После этого он совершил насилие, угрожая своей жертве расправой в случае неповиновения.

Вскоре полиция задержала нападавшего в подмосковных Люберцах. Им оказался 36-летний безработный из Нальчика.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Насильственные действия сексуального характера».

В прошлом месяце злоумышленники избили и ограбили москвича в самом центре города. Инцидент произошел 22 июля. Мужчина вместе с другом сидел на лавочке у метро в Таганском районе столицы. Он захотел поесть и пошел в сторону ближайшего кафе. В этот момент к нему подошли двое мужчин и предложили вместе выпить. Он отказался, но любители спиртного стали настаивать.

Один из них приобнял мужчину и повел за угол близлежащего дома. Там злоумышленники начали избивать потерпевшего, нанося удары по голове и ногам. После этого они отняли у пострадавшего кошелек, телефон и бижутерию.