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ГИБДД оштрафовала таксиста, разъезжавшего по улицам Москвы с ребенком на коленях

Илья Ашуров

Происшествия
ГИБДД оштрафовала таксиста, разъезжавшего по улицам Москвы с ребенком на коленях
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности таксиста, который посадил за руль полуторагодовалого ребенка. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

— В отношении него (водителя такси — прим. «ВМ») вынесено постановление по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД» и наложен административный штраф в размере трех тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В субботу, 31 июля, в Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как водитель столичного такси, находясь за рулем автомобиля, посадил себе на колени ребенка.

За аналогичное правонарушение 23 июля задержали бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева. Он посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля Mercedes. Соответствующее видео экс-участник телепроекта выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

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