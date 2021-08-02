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Появились подробности массового ДТП на Минской улице в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Появились подробности массового ДТП на Минской улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Минская улица, вл2А Карта всех событий

Предполагаемый виновник массового ДТП на западе Москвы — водитель грузовика. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и совершил столкновение с тремя автомобилями, которые стояли на светофоре.

Появились подробности массового ДТП на Минской улице в МосквеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— От столкновения одну из машин отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась еще с одним автомобилем, — пояснили в ГИБДД.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло днем 2 августа рядом с владением 2а на Минской улице по направлению к Кутузовскому проспекту. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Один из автомобилей опрокинулся на бок.

На прошедшей неделе в Москве произошло 137 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых пострадали 159 человек и еще три человека погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — столкновение транспортных средств. Всего за минувшую неделю такого рода аварий произошло 72 раза.

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