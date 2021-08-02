Борец Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль в категории до 130 килограммов

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Российский спортсмен Сергей Семенов стал третьим в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов на Олимпиаде в Токио. Эта медаль стала 50 для отечественных спортсменов и второй для российских греко-римских борцов.

Это шестая медаль российских спортсменов за сегодня. Сергей Каменский взял серебряную медаль в стрельбе из винтовки на 50 метров. В финале он набрал 464,2 очка. Лучше выступил только спортсмен из Китая Чжан Чанхун — в его активе 466 баллов. Азиатский стрелок установил новый мировой рекорд.

Дарья Шмелева и Анастасия Войнова выиграли бронзу в командном спринте в велотреке. Россиянки проехали дистанцию за 32,252 секунды, опередив при этом велосипедисток из Нидерландов, проехавших ее за 32,504 секунды. Финальный заезд пройдет между сборными Китая и Германии. Китаянки ранее установили новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 31,804 секунды.

Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях. Она разделила третью позицию с представительницей Японии Маи Мураками. Золотую награду получила американка Джэйд Кэри. Серебро отправилось в копилку сборной Италии. Его добыла Ванесса Феррари.

Российский гимнаст Денис Аблязин занял второе место в опорном прыжке на Олимпиаде в Токио. Первым стал Син Джи-хван из Южной Кореи. А бронзу взял армянский гимнаст Артур Давтян.

Еще один российский борец Сергей Емелин взял бронзовую медаль в греко-римской борьбе в категории до 60 килограммов. Он одержал победу над молдавским спортсменом Виктором Чобану.

В общем зачете у нашей команды 50 медалей различного достоинства. Благодаря этому команда занимает пятую позицию в общем медальном зачете.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. При победе спортсмена из РФ на церемонии награждения будет звучать музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов.