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«Ничего себе, Алена!»: Апина в откровенном наряде взбудоражила поклонников

Анастасия Колоскова

Общество
«Ничего себе, Алена!»: Апина в откровенном наряде взбудоражила поклонников
Фото: Youtube / ТО Gazgolder

Российская певица Алена Апина вызвала шквал эмоций у подписчиков снимком в откровенном наряде, который она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На черно-белом фото звезда предстала в кружевном платье на одно плечо, сквозь которое просвечивалось нижнее белье, надетое не на все интимные места артистки.

— Я спать! Завтра увидимся, — подписала снимок исполнительница.

Фолловеры с восторгом встретили новую публикацию звезды, которая не часто балует их откровенными фото.

«У меня рот отвис»; «Ух, ничего себе, Алена! Как Вы сейчас взбудоражили всех подписчиков мужского пола! Шикарно!; «Не иначе как сама нимфа спустилась с небес», — прокомментировали они снимок.

Не так благосклонно отнеслись в Сети к публикации Ольги Бузовой. Артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки в бикини из бассейна. На них звезда запечатлелась в довольно откровенных позах, что вызвало критику со стороны многих ее подписчиков.

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