Правоохранители пресекли незаконный канал миграции в международном аэропорту Внуково

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичная полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержала подозреваемых в организации незаконной миграции в международном аэропорту Внуково. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, задержанные продавали иностранцам поддельные документы для того, чтобы те могли легализовать свое пребывание на территории России, а также получить работу.

В результате спецоперации организаторы незаконного «предприятия» были задержаны в своих квартирах на юго-востоке Москвы. Во время обысков у них обнаружили копии иностранных паспортов, бланки миграционных документов и прочие вещественные доказательства.

Видео: Пресс-служба МВД

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». В настоящее время они находятся в СИЗО.

— Также в ходе мероприятий задержаны иностранные граждане, которые нелегально находились на территории РФ и незаконно осуществляли трудовую деятельность. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях, — заключила Волк.

В конце прошлого месяца силовики задержали троих москвичей, подозреваемых в фиктивной постановке на учет 80 мигрантов.