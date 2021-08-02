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Репертуар театров в России проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

Иван Юминов

Общество
Репертуар театров в России проверят на соответствие стратегии нацбезопасности
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Общественный совет при министерстве культуры проведет слушания по репертуару театров в части соответствия стратегии национальной безопасности. Об этом сообщил председатель совета Михаил Лермонтов в понедельник, 2 августа.

— Мы в ближайшее время будет проводить общественные слушания, общественный совет при министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия из недавно утвержденной (президентом России Владимиром — прим. «ВМ») Путиным «стратегии национальной безопасности», в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано, — рассказал он.

Общественным структурам необходимо взять на себя роль контролеров соответствия информационной среды параметрам, которые заданы в том числе и в указе Путина, приводит слова Лермонтова РИА Новости.

22 июля сообщалось, что общественная организация «Офицеры России» призвала руководство театра «Современник» скорректировать постановку спектакля «Первый хлеб» из-за неуважительных сцен и оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны.

В организации отметили, что им поступают многочисленные обращения от ветеранов, которые возмущены «предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны создателей спектакля «Первый хлеб», представленного зрителям в июле.

Одна из главных героинь спектакля в исполнении артистки Лии Ахеджаковой «плюнула в душу всем поколениям ветеранов в своем насыщенном безобразным матом монологе», подчеркнули в организации.

По сюжету пьяная и негативно высказывающаяся героиня оказывается на кладбище, где похоронен ее муж рядом с якобы упокоенным Героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны.

29 июля председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить «Первый хлеб» на предмет оскорбления ветеранов. По итогам проведенной проверки представители СК должны будут дать оценку приведенным в публикации фактам.

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