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Россиянам будут предлагать госуслуги в проактивном формате

Иван Юминов

Общество
Россиянам будут предлагать госуслуги в проактивном формате
Фото: Pexels

Правительство России приняло новые правила разработки административных регламентов предоставления госуслуг, при их регламентации теперь будет применяться профилирование заявителей. Об этом сообщили в Минэкономразвития в понедельник, 2 августа.

— Теперь для того, чтобы получить все полагающиеся гражданину меры социальной поддержки, больше не нужно тратить время на самостоятельное изучение всего перечня имеющихся государственных услуг и сверять, может ли он на них претендовать. Теперь при регламентации госуслуг будут использованы инновационные инструменты, среди которых профилирование заявителя, — рассказали в ведомстве.

Новый механизм, как уточнили в министерстве, позволит освободить людей от необходимости разбираться в документах для предоставления услуги. Портал «Госуслуги» будет автоматически предлагать вариант, подобранный для конкретного человека — с перечнем документов, сроками предоставления и результатом.

Для этого пользователям потребуется заполнить все разделы личного кабинета на сайте, объяснили в Минэкономразвития. Полномасштабное внедрение профилирования в рамках более чем 600 федеральных услуг произойдет до 1 января 2023 года, а для всех региональных и муниципальных услуг — до 1 января 2024 года, отмечается на сайте министерства.

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