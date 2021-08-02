Эксперт рассказал, на сколько подорожает пиво в Подмосковье

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Стоимость пива в Подмосковье в скором времени поднимется, как минимум, на десять процентов. Об этом заявил соучредитель одной из крафтовых пивоварен в Сергиевом Посаде Сергей Захаров.

— Однозначно подорожание ожидается на небольших производствах. Скорее всего на десять процентов и выше, — рассказал эксперт.

Он также озвучил главные причины такого поведения цен на алкогольный напиток.

— С января по июнь текущего года сильно поднялась стоимость таких сопутствующих материалов, как коробки, тара, пленки, скотчи и подобное. Помимо этого, в настоящее время заметно значительное подорожание ингредиентов, — подчеркнул Сергей Захаров.

По его словам, даже солод российского производства, который редко используется в крафтовой пивоварне, поднялся в цене более чем на 25 процентов. При этом в дальнейшем его стоимость продолжит подниматься, отмечает «Радио 1».

При этом в Минсельхозе России накануне прокомментировали сообщения о подорожании хлебобулочных изделий в августе. В ведомстве заявили, что дальнейшего увеличения цен на хлеб и булки не предвидится.