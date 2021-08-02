Валерий Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов»

Фото: twitter.com/rostovfc

Валерий Карпин, возглавивший сборную России по футболу 26 июля, перестал быть главным тренером клуба «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 2 августа.

— Мы приняли решение о том, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня, — рассказал он.

По словам тренера, так будет лучше для «Ростова» и сборной, отмечается в Twitter-аккаунте клуба.

Контракт Карпина со сборной России будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Тренер поблагодарил РФС за оказанное ему доверие.

Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной Карпин считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу 8 июля. РФС принял решение о расторжении контракта совместно с бывшим тренером. Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал «ВМ», что мысль об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назрела после того, как команда не показала хорошую игру на Евро-2020.