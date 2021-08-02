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В Минздраве уточнили число погибших россиян в ДТП с автобусом в Турции

Иван Юминов

Происшествия
В Минздраве уточнили число погибших россиян в ДТП с автобусом в Турции
Фото: TRT Haber

В результате аварии с автобусом, перевозившим 22 российских туриста, погибли трое людей. Об этом сообщили в Минздраве России.

— Ситуация с оказанием медицинской помощи российским туристам находится на контроле министерства здравоохранения Российской Федерации, — рассказали в ведомстве.

Пятеро людей находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в реанимации. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что власти готовы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, отмечает РИА Новости.

ДТП произошло около 18:00 в районе Манавгата. В автобусе находилось 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По предварительным данным, которые приводит Генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Большинство туристов, пострадавших в аварии, по информации туроператора «Интурист», прибыло из Самарской области. Их разместили в четырех больницах.

Они должны вылететь в Самару рейсом ZF 6394 в 21:50. Сотрудники компании находятся на месте инцидента. Водителя автобуса также доставили в больницу, сообщили в дорожной полиции Антальи.

«Интурист» открыл для родственников пострадавших горячую линию +90 (538) 393-34-51. Также компания заявила о готовности оперативно предоставить возможность вылета в Турцию родственникам пострадавших.

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