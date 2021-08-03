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Депутаты предложили в три раза увеличить размер социального налогового вычета

Юлия Курганова

Финансы
Депутаты предложили в три раза увеличить размер социального налогового вычета
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесут законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей. Текст документа опубликован во вторник, 3 августа, в Telegram-канале одного из авторов инициативы, руководителя комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. Россияне в настоящее время могут получить вычет с расходов на образование, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации. Получить не более 15,6 тысячи рублей за налоговый период — 13 процентов от 120 тысяч рублей — имеют право официально работающие россияне.

— Принятие законопроекта позволит гражданам вернуть не более 46,8 тысяч рублей уплаченного ими налога на доходы физических лиц за налоговый период, — подчеркнули парламентарии.

Депутаты отметили, что предельная сумма налогового вычета устанавливалась десять лет назад и ни разу не менялась. За это время стоимость услуг, к примеру обучения, выросла в три раза. Цена лекарств каждый год увеличивалась примерно на 10 процентов, а рубль обесценился примерно в три раза.

Авторы законопроекта напомнили и о падении заработных плат в России. Так, по данным за 2020 год, реальные денежные доходы уменьшились на 3,5 процента и оказались на 10,6 процента ниже уровня доходов 2013 года. Ожидается, что повышение порога вычета позволит сделать соцуслуги для граждан более доступными. В случае одобрения закон может заработать с 1 января 2022 года.

Россиянам напомнили, как просто получить от государства 150 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.

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