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Гастроэнтеролог объяснила, какие ягоды нельзя есть

Юлия Курганова

Общество
Гастроэнтеролог объяснила, какие ягоды нельзя есть
Фото: pixabay.com

В некоторых случаях употребление в пищу обычных съедобных ягод может привести к инфекционному заболеванию или отравлению. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Она отметила, что ягоды в процессе созревания активно вбирают в себя все, что есть в окружающей среде. Поэтому важно есть только то, что было выращено на чистой, без загрязнений почве. Особенно нужно быть острожным, покупая ягоды в случайном месте.

— Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, все равно можно получить отравление тяжелыми металлами или нитратами. Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках, – пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Гастроэнтеролог добавила, что даже выращенные на собственной даче ягоды могут представлять опасность, если кусты с плодами растут вдоль забора у дороги, где ездят автомобили.

По словам Бережной, то же самое относится к овощам, фруктам и ягодам, которые выращены в местностях с неблагоприятной экологией. Если рядом с дачей расположено загрязняющее воздух предприятие, то что-то может попасть в почву и сделать растения опасными.

Врач-диетолог рассказала, кому опасно есть много фруктов. Злоупотреблять ими не стоит людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом второго типа или предрасположенностью к нему, а также при обострении ряда заболеваний ЖКТ и детям.

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