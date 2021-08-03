Врачи перечислили ранние симптомы диабета

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В современной медицине существуют эффективные методы лечения сахарного диабета первого и второго типов. Но это заболевание можно предотвратить, если заметить ранние симптомы, рассказали врачи.

Они отметили, что диабет первого и второго типов может развиться в любом возрасте, но это разные состояния. Второй тип является наиболее распространенным и поражает примерно 90 процентов больных, в то время как первым типом заболевают всего восемь процентов.

При диабете первого типа организм атакует клетки поджелудочной железы, не давая ей вырабатывать инсулин, в то время как при диабете второго типа организм не способен вырабатывать это вещество.

Ранними симптомами диабета первого типа являются чрезмерная жажда, затуманенное зрение, чрезмерное мочеиспускание, необъяснимая потеря веса, изменение настроения или раздражительность, чрезмерный голод, ночное недержание мочи у детей, которые раньше этого не делали, слабость и усталость.

По словам врачей, диабет второго типа часто протекает более постепенно, это может занять месяцы или годы. Некоторые признаки раннего предупреждения этой болезни совпадают с признаками первого типа, такие как частое мочеиспускание, повышенная жажда, голод, усталость и нечеткое зрение.

Симптомы, которые связаны только со вторым типом диабета, включают медленное заживление порезов или ран, покалывание, боль или онемение в руках и ногах, темные пятна кожи, зуд и дрожжевые инфекции.

Медики предупредили, что без идентификации и лечения высокий уровень сахара в крови может вызвать проблемы с сексуальной активностью, инсульт, повреждение нервов, заболевания глаз и потерю зрения, болезни почек и сердца, сообщается в издании Express.

Ученые назвали продукт, снижающий уровень сахара в крови. Исследование, проведенное Международным научно-исследовательским институтом сельскохозяйственных культур, установило, что соблюдение диеты на основе проса может снизить риск развития диабета второго типа, а также значительно уменьшить уровень глюкозы в крови.