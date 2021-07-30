Ученые назвали продукт, снижающий уровень сахара в крови

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Исследование, проведенное Международным научно-исследовательским институтом сельскохозяйственных культур, установило, что соблюдение диеты на основе проса может снизить риск развития диабета второго типа, а также значительно уменьшить уровень глюкозы в крови.

Ученые провели анализ с участием тысячи человек. Результаты исследования показали, что уровень сахара в крови у людей с диабетом, которые потребляют просо ежедневно, снизился до 15 процентов. У участников эксперимента с сахарным диабетом второго типа уровень глюкозы перешел от диабетического к преддиабетическому уровню.

Также исследователи заметили, что уровень сахара в крови снизился на 17 процентов у людей, которые страдают преддиабетом, что помогло уровню сахара вернуться к нормальному состоянию.

Ученые отметили, что цельнозерновое просо имеет более низкие показатели по гликемическому индексу, чем другие злаки. Это означает, что оно медленно и постепенно повышает уровень сахара в крови, а не вызывает резкий скачок уровня глюкозы.

Кроме того, продукты с высоким содержанием клетчатки помогают держать уровень сахара в крови под контролем и снижают уровень холестерина. Это помогает избавиться от лишних килограммов, что полезно в профилактике диабета.

Исследователи также перечислили ранние симптомы диабета второго типа. По их словам, ухудшается зрение, так как избыток сахара в крови повреждает кровеносные сосуды в глазах. Еще у пациентов наблюдается покалывание и онемение в руках и ногах. Темные пятна на шее, в подмышках или паху также могут указывать на более высокий риск развития диабета, сообщается в издании Express.

Диетолог назвала основные причины развития сахарного диабета. По ее мнению, проблемы с лишним весом и сахарный диабет являются основой не просто для начала процесса нарушения метаболических процессов, но и для факторов преждевременного старения. Кроме того, врач напомнила, что диабет подразделяется на несколько типов.