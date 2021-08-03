Российские волейболисты победили канадцев и вышли в полуфинал ОИ-2020

Фото: twitter.com/olympic_russia

Мужская российская сборная по волейболу одержала победу над командой Канады в четвертьфинальном матче на Олимпиаде в Токио.

Игра проходила во вторник, 3 августа. Она завершилась со счетом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22). В составе российской сборной Дмитрий Волков набрал 15 очков, Максим Михайлов — 14, Егор Клюка — 12, у канадцев самым результативным был Джон Гордон Перрин (15 очков).

Соперник россиян в полуфинале определится по итогам матча между командами Бразилии и Японии. Полуфинальные матчи пройдут 5 августа.

2 августа гимнастка Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях на Играх. Она разделила бронзу с представительницей Японии Маи Мураками.

Сборная России располагается на пятом месте в общем медальном зачете. В активе команды 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей. Лидером в зачете остается Китай — 29 золотых медалей, 17 серебряных, 16 бронзовых. На втором месте — Соединенные Штаты: 22 золотые медали, 25 серебряных, 17 бронзовых; далее идут Япония и Австралия.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.