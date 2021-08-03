Ретроспектива фильмов Шахназарова стартовала в онлайн-кинотеатре Музея Победы

Фото: «Мы из джаза» (1983)

Во вторник, 3 августа, в Музее Победы стартовала ретроспектива кинолент режиссера Карена Шахназарова. Бесплатные показы пройдут в онлайн-кинотеатре «Поклонка». Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Откроет ретроспективу одна из самых первых картин режиссера — «Мы из джаза». Именно этот фильм в 1983 году принес известность Шахназарову. Музыкальный фильм был назван, по мнению читателей журнала «Советский экран», лучшей лентой года, он получил также нескольких международных наград.

— Кино было создано для того, чтобы его смотрели в зале, когда рядом другие зрители. Коллективный просмотр — это очень важная составляющая киноискусства. Однако современная ситуация диктует нам другие условия. И, на мой взгляд, чрезвычайно важно дать зрителям возможность увидеть кино несмотря ни на что. Ведь смысл моей профессии, профессии режиссера, прежде всего, состоит в том, чтобы люди смотрели то, что я делаю, — прокомментировал предстоящие показы Шахназаров.

Его кинокартины удостоены более семидесяти международных и национальных призов и наград, она два раза участвовали в конкурсе Каннского фестиваля, дважды были представлены на премию «Оскар», представляли СССР и РФ на многих других международных кинофестивалях.

В онлайн-кинотеатре также покажут фильмы Шахназарова «Курьер», «День полнолуния», «Всадник по имени смерть», «Исчезнувшая империя», «Палата № 6», «Город Зеро», «Цареубийца», «Яды, или Всемирная история отравлений», «Любовь в СССР». Завершится ретроспектива 24 августа.

Музей Москвы до 31 августа зовет горожан в кинолекторий «В главной роли — Москва». На летней площадке с большим экраном посетители музея смогут посмотреть и обсудить с экспертами фильмы «Я шагаю по Москве», «Подкидыш», «Покровские ворота», «Новая Москва», «Брат-2», «Айка» и «Русалка».