Девочка попала в больницу после нападения мужчины со шприцем в Москве

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Россия, Москва, улица Головачёва Карта всех событий

На столичную школьницу напал мужчина со шприцем. Она доставлена в больницу с отравлением. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 2 августа. Девочка возвращалась с прогулки и шла по улице Головачева. К ней навстречу вышел незнакомый мужчина в кофте с капюшоном. Он спросил у нее дорогу, а после этого пошел следом за 15-летней школьницей.

Тогда она побежала. Нападавший догнал ее и вколол что-то в левую ягодицу. После этого девочка потеряла сознание. Когда она пришла в себя, смогла дойти до проходной находящегося неподалеку военного училища. Ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

Девочке поставлен диагноз отравление. Факт укола также подтвердился. При этом ничего из вещей у нее не пропало, следов насилия на теле не замечено.

По данному факту проводится проверка.

Позднее данный факт подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

— Проводится проверка по факту поступившей телефонограммы в ОМВД по району Люблино из мед. учреждения о доставлении к ним несовершеннолетней девочки с предварительным диагнозом отравление неизвестным веществом, — сообщили в ведомстве.

В июле сообщалось, что бездомный напал со шприцем на прохожего. Он воткнул его мужчине в спину из-за отказа поделиться деньгами. По данному факту проведена проверка.