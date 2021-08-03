Марафон «День здоровья» проекта «Московское долголетие» пройдет онлайн

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В четверг, 5 августа, пройдет онлайн-марафон «День здоровья». Его будут транслировать из открытой студии проекта «Московское долголетие» в саду имени Н. Э. Баумана.

Трансляция начнется в 14:00 на YouTube-канале проекта. Она продлится три часа, в течение которых участники марафона смогут узнать об основных принципах здорового образа жизни, заняться нейрогимнастикой, а также освоить комплекс упражнений для спины.

Одним из гостей студии станет руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов. Он расскажет о том, как программа «Московское долголетие» пережила пандемию и как она помогает жителям города восстанавливать здоровье.

Секретом здорового питания поделится тележурналист Сергей Малоземов. А психолог Екатерина Шапурова даст советы, которые позволят сохранить жизненный тонус в пожилом возрасте.

Тем, кто хочет узнать, как приобщить свою семью к активному образу жизни, будет интересно послушать главного врача Детской городской поликлиники № 7 Елену Кац. Во время онлайн-марафона она также расскажет об основных принципах активного образа жизни.

Кроме того, зрители смогут изучить комплекс «Здоровая спина» из китайской гимнастике цигун, а также освоить упражнения по нейрогимнастике, которые способствуют улучшению когнитивных функций мозга.

Более подробную информацию о всех мероприятиях марафона «День здоровья» можно получить на официальном сайте мэра Москвы.