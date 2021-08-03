Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Марафон «День здоровья» проекта «Московское долголетие» пройдет онлайн

Илья Ашуров

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Марафон «День здоровья» проекта «Московское долголетие» пройдет онлайн
Фото: Pexels

В четверг, 5 августа, пройдет онлайн-марафон «День здоровья». Его будут транслировать из открытой студии проекта «Московское долголетие» в саду имени Н. Э. Баумана.

Трансляция начнется в 14:00 на YouTube-канале проекта. Она продлится три часа, в течение которых участники марафона смогут узнать об основных принципах здорового образа жизни, заняться нейрогимнастикой, а также освоить комплекс упражнений для спины.

Одним из гостей студии станет руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов. Он расскажет о том, как программа «Московское долголетие» пережила пандемию и как она помогает жителям города восстанавливать здоровье.

Секретом здорового питания поделится тележурналист Сергей Малоземов. А психолог Екатерина Шапурова даст советы, которые позволят сохранить жизненный тонус в пожилом возрасте.

Тем, кто хочет узнать, как приобщить свою семью к активному образу жизни, будет интересно послушать главного врача Детской городской поликлиники № 7 Елену Кац. Во время онлайн-марафона она также расскажет об основных принципах активного образа жизни.

Кроме того, зрители смогут изучить комплекс «Здоровая спина» из китайской гимнастике цигун, а также освоить упражнения по нейрогимнастике, которые способствуют улучшению когнитивных функций мозга.

Более подробную информацию о всех мероприятиях марафона «День здоровья» можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
марафононлайн-трансляцияМосковское долголетие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте