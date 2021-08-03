Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стас Пьеха рассказал о последствиях избиения своего сына

Михаил Алимов

Развлечения
Стас Пьеха рассказал о последствиях избиения своего сына
Фото: instagram/wolfieha

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова напала на 7-летнего сына певца Стаса Пьехи из-за того, что он испортил бассейн, принадлежавший ей. После этого мальчика отправили в больницу с сотрясением мозга и он проходит курс реабилитации после случившегося. Артист рассказал о его состоянии.

— Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало, — сообщил Пьеха.

По его словам, Петр сейчас находится с мамой Натальей. Бабушка мальчика, которая была рядом в момент инцидента, жаловалась на боль в шее. Она даже сходила в травмпункт.

— Петя сейчас дома, под присмотром. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую. Его мама Наталья тоже сейчас проходит реабилитацию у психолога, есть определенные диагнозы, все зафиксировано на бумагах, — рассказал певец в интервью StarHit.

Неприятный инцидент 19 июля произошел в поселке Рощино Вилладж. Там экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем особняке поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Семилетний Петя хотел подружиться с одним из детей Безбородовых, но сама Ирина была против этого. Мальчику показалось это обидным, и он проткнул карандашом бассейн соседей. По словам очевидца, когда Безбородова это увидела, то без приглашения пришла к соседям, схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю.

В отношении Безбородовой СК возбудил уголовное дело. Также сама зачинщица конфликта попросила сотрудников правоохранительных органов привлечь ребенка Стаса Пьехи к уголовной ответственности за порчу ее бассейна.

Читайте также:
сынсостояние мальчикаСтас Пьеха
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте