Стас Пьеха рассказал о последствиях избиения своего сына

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Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова напала на 7-летнего сына певца Стаса Пьехи из-за того, что он испортил бассейн, принадлежавший ей. После этого мальчика отправили в больницу с сотрясением мозга и он проходит курс реабилитации после случившегося. Артист рассказал о его состоянии.

— Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало, — сообщил Пьеха.

По его словам, Петр сейчас находится с мамой Натальей. Бабушка мальчика, которая была рядом в момент инцидента, жаловалась на боль в шее. Она даже сходила в травмпункт.

— Петя сейчас дома, под присмотром. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую. Его мама Наталья тоже сейчас проходит реабилитацию у психолога, есть определенные диагнозы, все зафиксировано на бумагах, — рассказал певец в интервью StarHit.

Неприятный инцидент 19 июля произошел в поселке Рощино Вилладж. Там экс-супруга артиста Наталья Горчакова отдыхала с сыном и родственниками. В соседнем особняке поселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, с тремя детьми.

Семилетний Петя хотел подружиться с одним из детей Безбородовых, но сама Ирина была против этого. Мальчику показалось это обидным, и он проткнул карандашом бассейн соседей. По словам очевидца, когда Безбородова это увидела, то без приглашения пришла к соседям, схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю.

В отношении Безбородовой СК возбудил уголовное дело. Также сама зачинщица конфликта попросила сотрудников правоохранительных органов привлечь ребенка Стаса Пьехи к уголовной ответственности за порчу ее бассейна.