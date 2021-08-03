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Ученые назвали смертельно опасное последствие коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые назвали смертельно опасное последствие коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В течение первых двух недель после перенесенной коронавирусной инфекции у человека могут появиться опасные сердечно-сосудистые заболевания. Об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на исследование шведских ученых из университета Умео.

Специалисты сравнили количество случаев возникновения острого инфаркта миокарда и инсульта у переболевших COVID-19 и у тех, кто не болел коронавирусом.

Ученым удалось установить, что инфекция увеличивала вероятность развития этих болезней примерно в три раза. Эта тенденция сохранялась у людей разных возрастов и полов.

Всего фокус-группа состояла из 86 742 человек, передает РИА Новости.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется около шести–восьми месяцев. Такая его длительность обусловлена природой коронавируса. По словам эксперта, COVID-19 является «банальным ОРВИ», поэтому к нему формируется относительно не стойкий иммунитет. Через шесть–восемь месяцев после болезни у перенесших коронавирус он начинает падать, что приводит к возникновению новой волны заболевания.

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