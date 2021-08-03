Врач назвал длительность иммунитета к COVID-19

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что иммунитет к COVID-19 сохраняется около шести-восьми месяцев. Такая его длительность обусловлена природой коронавируса.

Он отметил, что COVID-19 является «банальным ОРВИ», поэтому к нему формируется относительно не стойкий иммунитет. Через шесть-восемь месяцев после болезни у перенесших коронавирус он начинает падать. В результате этого возникает новая волна COVID-19, поэтому люди заболевают во второй раз.

Иммунолог добавил, что пациенты, которые заболели коронавирусом повторно, могут переносить его бессимптомно.

— Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей, — пояснил Болибок.

С его мнением согласился вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он добавил, что именно ослабеванием иммунитета обусловлена повторная вакцинация от коронавируса через полгода. Это выяснилось в результате научных исследования, отметил медик, сообщает издание URA.RU.

Биолог назвал способ избежать появления высокопатогенных штаммов. Британские ученые выяснили, что может появиться новый вариант коронавирусной инфекции, способный привести к большему числу случаев тяжелого течения заболевания и более высокой смертности.