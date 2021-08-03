Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Головачёва Карта всех событий

Прокуратура взяла на контроль дело о нападении мужчины со шприцем на школьницу в Москве. Об этом во вторник, 3 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — сказала Нефедова.

Нападение на 15-летнюю школьницу произошло в понедельник, 2 августа. Девочка возвращалась с прогулки и шла по улице Головачева. К ней навстречу вышел незнакомый мужчина в кофте с капюшоном. Он спросил у нее дорогу, а после этого стал ее преследовать.

Тогда школьница побежала. Нападавший догнал ее и вколол что-то в левую ягодицу. После этого девочка потеряла сознание. Придя в себя, она смогла дойти до проходной находящегося неподалеку военного училища. Ей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

В больнице у девочки диагностировали отравление. Факт укола также подтвердился. При этом ничего из вещей у нее не пропало, следов насилия на теле не замечено.

В ГУ МВД России по городу сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Похожий случай произошел в июле этого года. Бездомный напал со шприцем на прохожего. Злоумышленник воткнул его мужчине в спину из-за отказа поделиться деньгами.