Московские медики за сутки вылечили от коронавируса 3759 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в столице от COVID-19 выздоровели 3759 человек. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в Оперштабе Москвы.

С начала пандемии коронавируса врачи в Москве вылечили 1 370 145 пациентов.

За последние 24 часа в городе выявили 1952 новых случаев заболевания, госпитализировали 1030 человек. Число летальных случаев составляет 71. К аппарату ИВЛ подключены 479 человек, передает Telegram-канал ведомства.

Фото: Оперштаб

Всего в стране за сутки выявили 22 тысячи случаев коронавируса в 85 регионах. Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

Заболеваемость COVID-19 в столице идет на спад, но это еще не значит, что он стал как традиционная ОРВИ и нужно перестать соблюдать эпидемиологические меры. А вот когда он станет таким же сезонным традиционным заболеванием «ВМ» рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков. Для этого иммунитет к вирусу должен появиться у 95 процентов жителей планеты.